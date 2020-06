Genova – Cinghiali che spingono deliberatamente i bidoni della spazzatura per la strada per farli ribaltare. E’ successo per l’ennesima volta in via degli Oleandri, nel quartiere di Quezzi dove un residente è riuscito a filmare una scena che più volte è stata raccontata ma che non aveva mai convinto nessuno.

A lungo si è pensato a balordi in vena di scherzi ma ora c’è un video, diffuso su “sei di Quezzi se” che dimostra come i cinghiali spostino deliberatamente i bidoni, ponendoli in discesa, per farli ribaltare per mangiare la spazzatura contenuta all’interno.

Il filmato mostra un gruppo di giovani esemplari che “inseguono” un bidone che corre in discesa, seguendo la pendenza della strada, sino a schiantarsi prima contro un’auto in sosta e poi contro un muretto.

Una scena più volte vista dai residenti della zona ma che non era mai stata documentata ed aveva sempre fatto pensare ad uno scherzo o alla fantasia di persone con problemi del sonno.

Ora le immagini parlano chiare ed evidenziano un problema piuttosto serio: i cinghiali non vagano solo per le strade ma hanno imparato a procurarsi il cibo ribaltando i cassonetti della spazzatura. Se non riescono nell’intento colpendoli con il muso, li spingono per strada per farli scivolare a valle grazie alla forza di gravità.

Un comportamento “intelligente” ma che potrebbe trasformarsi in pericolo se nel frattempo giungesse un’auto o, peggio, una moto, o se il cassonetto ruzzolasse sino a colpire qualcuno.

Senza contare i danni alle auto posteggiate e a tutto ciò che si trova per strada.

I residenti chiedono da tempo che i cassonetti vengano incatenati, come succede in alcune zone del quartiere, e che Amiu provveda ad individuare sistemi efficaci per evitare che i cinghiali riescano a ribaltare i bidoni o a lanciarli in discesa, lungo le strade del quartiere.