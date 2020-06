Genova – Sono oltre 1.500 i morti per Coronavirus in Liguria da inizio emergenza.

I decessi registrati oggi, 6 in più nelle ultime 24 ore, hanno portato il numero complessivo dei deceduto a 1.503.

Continua il calo degli attualmente positivi in Regione, 76 casi in meno per un totale di 2.332.

Scende il numero dei pazienti ospedalizzati, 130, 2 in meno rispetto a ieri ma rimangono stabili i numeri dei pazienti in Terapia Intensiva, 5 in tutta la Liguria.

Dato in crescita, invece, il numero dei pazienti curati a domicilio, attualmente 118 (+6).