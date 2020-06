Genova – Il lento calo della pandemia da Coronavirus in Liguria anche oggi fa registrare un’altalena di numeri in Liguria.

Il calo degli attualmente positivi oggi fa registrare una brusca frenata, così come modesto è l’incremento dei guariti in regione.

A preoccupare è il numero dei nuovi contagi che si mantiene stabile o con variazioni minime.

Un aumento dei casi è stato registrato nel Savonese, unica provincia a far registrare un incremento dei positivi.

I pazienti attualmente positivi scendono di 6 unità per un totale di 2.326 in tutta la regione.

Al momento 124 sono le persone positive al Covid-19 ricoverate in ospedale con un calo di 6 pazienti; rimane stabile per il terzo giorno consecutivo il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva, al momento 5 in tutta la regione.

2.202 sono gli asintomatici, di cui 125 in isolamento domiciliare, 7 in più rispetto al giorno precedente.

Rallenta l’incremento dei guariti, 10 in più per un totale di 5.999.

I nuovi casi registrati in regione oggi sono 8, per un totale da inizio emergenza di 9.824 casi.

Altri 4 decessi sono stati registrati nella giornata odierna, per un totale di 1.597 vittime da inizio pandemia.

I 1.481 tamponi portano il complessivo analizzato dalle varie Asl a 118.891 casi.

Ecco il dettaglio delle singole Asl.

Ospedalizzati:

Asl1 = 20 (2 UTI)

Asl2 = 36 (1 UTI)

Asl3 Villa Scassi = 26

San Martino = 15 (2 UTI)

Galliera = 10

Asl4 = 7

Asl5 = 10

Positivi per provincia:

IM = 266 (-6)

SV = 376 (+2)

GE = 1.614 (-2)

SP = 68 (+0)

non assegnati = 2 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 569

Asl1 = 110

Asl2 = 142

Asl3 = 197

Asl4 = 52

Asl5 = 68