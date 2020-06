Genova – E’ stato aperto alle 13.00 il by pass all’interno della galleria fonica di Pra’, per consentire il defluire del traffico su una corsia dopo la chiusura prolungata, questa mattina, della galleria Provenzale sulla A10 nel tratto fra Genova Aeroporto e Genova Prà, in direzione Savona, a seguito delle ispezioni notturne. All’interno del tunnel proseguono gli interventi di ripristino di alcuni difetti riscontrati. Alla realizzazione del by pass hanno lavorato in queste ore 25 persone oltre a sei operatori di viabilità, che resteranno sul posto fino a quando il traffico non sarà tornato in condizioni di normalità. Dopo la rimozione della barriera new jersey spartitraffico è stato realizzato un raccordo di pavimentazione tramite fresatura e successiva stesa di conglomerato bituminoso. Quindi è stata installata la segnaletica verticale di cantiere. Sono stai impiegati una fresa per la pavimentazione, camion gru per la movimentazione dei new jersey, una macchina finitrice per la stesa dell’asfalto, un rullo compressore, macchine spazzatrici e 4 autoarticolati per il trasporto del materiale.

Restano chiuse le stazioni di Genova Pegli in uscita da Genova e in entrata verso Savona e di Genova Pra’ in uscita da Genova.