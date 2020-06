La Spezia – Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale della Spezia per un 80enne caduto in una scarpata all’interno del bosco in località La Foce, all’altezza del bivio per Maggiano.

La distanza di circa 40 metri dalla strada e la morfologia impervia del terreno, hanno reso necessario l’uso di tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) per il recupero dell’infortunato.