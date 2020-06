Imperia – Mascherine obbligatorie per strada e nei luoghi pubblici se non è possibile garantire le distanze minime di sicurezza. Entra in vigore domani l’ordinanza del sindaco Scajola che prevede l’uso obbligatorio delle mascherine in tutte le situazioni in cui non è possibile restare ad almeno due metri da altre persone che non siano familiari o conviventi.

Anche Imperia passa alla Fase 3 dell’emergenza coronavirus e lo fa con un’ordinanza del sindaco che impone l’uso della mascherina e sanziona con multe salate chi verrà trovato a non rispettare l’obbligo della mascherina e chi verrà trovato senza.

Dall’obbligo sono esclusi solo i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.