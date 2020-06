Genova – Grave incidente stradale questa notte in piazza Vittorio Veneto, nel quartiere di Sampierdarena.

Intorno all’1,30 il violento impatto e poco dopo le sirene delle ambulanze del 118 hanno risvegliato i residenti della zona.

Quattro le persone coinvolte nell’incidente e trasferite d’urgenza in ospedale.

In corso la ricostruzione delle cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.