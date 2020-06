Genova – E’ di 1.758 il numero degli attualmente positivi in Liguria, dato in lenta ma costante decrescita, che nelle ultime 24 ore fa segnare un -75 casi.

Cala il numero dei pazienti ospedalizzati che passa da 72 a 69 (-3), mentre aumenta il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva che passa da 2 a 3 con un nuovo ricovero nell’Asl 2 savonese.

1.689 (-72) sono i pazienti asintomatici, di cui 180 si trovano in isolamento domiciliare (+6).

In 24 ore altri 78 guariti per un totale di non più positivi di 6.612.

Ancora 7 nuovi contagi portano a 9.908 i contagiati in Liguria dall’inizio della pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrate altre 4 schede decessi per un totale di 1.538.

Tamponi = 133.899 (+1.524).

Di seguito il dettaglio delle singole Asl:

Ospedalizzati:

Asl1 = 13 (1 UTI)

Asl2 = 14 (1 UTI)

Asl3 Villa Scassi = 17

San Martino = 6 (1 UTI)

Galliera = 9

Asl4 = 5

Asl5 = 5

Positivi per provincia:

IM = 193 (-3)

SV = 229 (-22)

GE = 1.280 (-50)

SP = 54 (+0)

non assegnati = 2 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 424

Asl1 = 82

Asl2 = 86

Asl3 = 148

Asl4 = 55

Asl5 = 53