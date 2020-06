Genova – Passeggiata per i vicoli della Movida, ieri sera, per il sindaco Marco Bucci e per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Questa volta amministratori e staff indossavano regolarmente la mascherina obbligatoria ma, attorno a loro, pochissimi facevano altrettanto.

Luci ed ombre per l’evento organizzato ieri sera per un sopralluogo nei luoghi della Movida dove sono state installate le nuove telecamere di sorveglianza del Comune.

I dispositivi sono presenti e funzionanti ma, evidentemente, non c’è nessuno a guardare cosa avviene nelle vie e nei vicoli inquadrati visto che non risultano interventi della polizia locale o di altre forze dell’ordine per multare le decine di persone che circolavano e stazionavano in zona senza indossare le mascherine d’ordinanza, in palese violazione di quanto disposto proprio dal sindaco Bucci.

Durante la serata, come tutte le sere, si sono registrate scene di violenza e proteste dei residenti per schiamazzi ed eccessi ma anche e soprattutto il mancato rispetto delle disposizioni emanate dal sindaco che obbligano le persone ad indossare la mascherina di protezione quando non è possibile stare a più di due metri da altre persone.

Molti i selfie scattati con sindaco e presidente della Regione ma nessun rimbrotto per comportamenti che, sino a contrordine, valgono ovunque, anche nei vicoli della Movida.

Chi ha assistito alla passeggiata si augura che, almeno in caso di episodi di violenza o di necessità di intervento rapido, ci sia qualcuno dietro le telecamere che sono state installate a spese dei Contribuenti nel centro storico genovese.