Genova – Mondo della politica in lutto per la morte dell’avvocato Aldredo Biondi, classe 1928, già vicepresidente della Camera, in forza nel Partito Liberale Italiano e poi confluito in Forza Italia al momento della sua fondazione.

Alfredo Biondi era malato da tempo e nel dicembre del 2019 aveva perso il figlio Carlo Biondi, 62 anni, stroncato da una grave malattia incurabile.

A darne notizia Roberto Cassinelli, deputato di Forza Italia, sul suo profilo Facebook

“Il vecchio leone ci ha lasciati. Dopo 92 anni spesi al servizio del Paese, dell’idea liberale e della sua famiglia, questa notte è scomparso Alfredo Biondi.

Se ne va l’ultimo dei grandi liberali, il baluardo di una generazione che cambiò l’Italia strappandola alla dittatura e portandola sulla via della democrazia e del progresso sociale ed economico.

Il dolore è grande, ma non quanto il contributo di idee e di azione che Alfredo ci lascia.

Perdo un amico fraterno, un maestro, una guida. Con lui ho condiviso decenni di battaglie, iniziative, campagne elettorali. Gioie e dolori, successi e amarezze, vittorie e sconfitte. Senza mai venir meno ai valori dell’onestà intellettuale, della lealtà e della correttezza.

Mi aveva visto nascere. Io, bambino, lo vedevo riunirsi per ore e ore con mio padre ed il gruppo di dirigenti liberali. Ammiravo, ascoltavo ed imparavo.

Fino all’ultimo, nonostante l’età e la stazza, per lui sono stato “Robertino”. Mi mancherà sentire la sua voce calda e roca, così orgogliosamente toscana, chiamarmi in quel modo.

Riposa in pace, grande Alfredo. Che la terra ti sia lieve”