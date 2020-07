Chiavari (Genova) – Un incendio divampato in una palazzina di San Colombano Certenoli ha causato il crollo del tetto della stessa.

E’ accaduto questo pomeriggio.

Il rogo, di cui ancora non si conoscono le cause, ha richiamato sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Chiavari, Rapallo e in appoggio il carro autoprotettori da Genova per la riserva di aria respirabile.

Nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio.