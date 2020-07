Genova – 42 guariti e 3 nuovi casi, nessun decesso e ricoveri stabili.

Questi i dati dell’emergenza Coronavirus in Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore il numero degli attualmente positivi è sceso di 39 unità fermandosi a 1.206 casi.

Di questi, 43 sono ospedalizzati (-1), di cui 3 in Terapia Intensiva.

Lieve incremento per i pazienti in isolamento domiciliare, 3 in più per un totale di 240 casi.

Nelle ultime 24 ore i negativi a doppio tampone consecutivo sono stati 42 in più, per un totale di 7.123 pazienti guariti da inizio emergenza.

Tre nuovi casi hanno portato a un numero di contagiati complessivo a 9.987.

Anche per la giornata di oggi, non sono segnalati decessi legati al Covid.

Tamponi = 151.324 (+1.414)

Di seguito i dettagli delle singole Asl: