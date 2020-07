Genova – Aprirà al pubblico domani la mostra “Obey Fidelity. The Art of Shepard Fairey”, un percorso allestito a Palazzo Ducale e dedicato allo street artist tra i più famosi degli ultimi decenni, autore del ritratto in quadricromia di Obama.

Il percorso espositivo dedicato all’illustratore statunitense, tra i migliori interpreti dell’arte di strada degli ultimi anni, vuole raccontare le sue suggestioni attraverso 60 opere.

Attivo alla fine degli anni ’80, Frank Shepard Fairey è stato il celebre autore del ritratto Hope, vera e propria icona del presidente statunitense Barack Obama durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2008.

Un vero e proprio viaggio visivo che fonde donna, ambiente, pace e cultura, punti fondamentali nell’opera di Obey capaci di stimolare riflessioni profonde su utopie, società e giustizia.

La mostra sarà visibile da domani fino al 1 novembre, da martedì a domenica con orari 10.00-19.00 nel Sottoporticato di Palazzo Ducale.