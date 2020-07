Genova – Continua il caos viabilità con traffico congestionato anche sulle strade urbane.

La Polizia Locale ha chiuso la Sopraelevata in direzione ponente per provare ad alleggerire il traffico, fortemente paralizzato dalla chiusura della A10 Genova-Ventimiglia, in direzione di Arenzano.

La chiusura della strada Aldo Moro è stata necessaria per evitare che le code, generate dal blocco di lungomare Canepa e della Guido Rossa, potessero arrivare alla Foce, bloccando di fatto la parte a levante della città.