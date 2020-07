Genova – Nuovo incidente mortale nel ponente genovese. Intorno alle 12,30 è deceduto un ragazzo di 20 anni che percorreva via Siffredi a bordo del suo mezzo.

Per cause ancora da accertare il giovane ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato a terra dopo essere stato sbalzato.

Il giovane è deceduto sul colpo e inutili sono stati i tentativi di rianimarlo compiuti dai soccorritori.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale non sarebbero coinvolti altri mezzi stradali. In corso le verifiche del caso e l’ascolto dei testimoni che hanno assistito alla terribile scena.

Il traffico è rimasto a lungo interrotto ed ha causato pesanti ripercussioni nella zona.