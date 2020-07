Genova – Resta chiuso e non ci sono previsioni per la riapertura il tratto autostradale della A7 compreso tra Genova Bolzaneto e Genova ovest, in direzione del capoluogo ligure.

In un aggiornamento diffuso poco prima delle 19.00, Autostrade fa sapere che il tratto della Serravalle sarà oggetto delle verifiche dei tecnici nella galleria Zella ma non ha comunicato data e ora della riapertura.

Le chiusure collegate al tratto della A7 sono diverse.

Chiuso il bivio per chi dalla A12 è diretto in A7 verso Genova ovest e il bivio della A7 da Genova ovest verso la A12.

La chiusura ha portato a lunghe code sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto con 8 chilometri di incolonnamenti.

Si segnalano code per lavori anche tra Genova Sampierdarena e Busalla in direzione di Milano.

A quanti da Milano sono diretti a Genova si consiglia di utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Alle sole vetture che percorrono la A7 Serravalle-Genova in direzione di Genova, si consiglia di anticipare l’uscita a Busalla.

Gli utenti che da Genova sono diretti in A12 dovranno raggiungere la stazione di Genova Est tramite viabilità ordinaria.

Chi proviene da Genova Ovest ed e’ diretto a Genova Bolzaneto deve percorrere la viabilita’ ordinaria.

Chi dalla A12 è diretto verso Genova potrà utilizzare le uscite di Genova est sulla stessa A12 oppure di Bolzaneto sulla A7.