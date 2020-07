Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio, divampato nella notte, in un negozio di piazza Soziglia, nel centro storico genovese.

Alcuni passanti hanno notato del fumo nero che usciva dalla saracinesca del locale ed hanno subito dato l’allarme e in breve sono arrivati i vigili del fuoco.

I pompieri hanno verificato che non ci fossero persone all’interno ed hanno fatto evacuare il palazzo per precauzione mentre avviavano le operazioni di spegnimento e bonifica.

Per cause da accertare il rogo è divampato all’interno di un negozio e si è propagato al piano ammezzato del palazzo, nel magazzino del negozio stesso.

Le operazioni sono andate avanti da mezzanotte sino a quasi l’una e fortunatamente non si registrano feriti.

Indagini in corso per stabilire le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

(immagine di Archivio)