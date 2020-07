Genova – 25 guariti e un decesso, oltre a 18 nuovi contagi. Questa la situazione nelle ultime 24 ore in Liguria.

I dati diffusi dalla Regione evidenziano la discesa degli attualmente positivi, 7 in meno rispetto alla giornata precedente per un complessivo di 1.135.

Di questi, 28 sono i ricoverati in ospedale (-1), mentre si confermano sempre vuoti i reparti di Terapia Intensiva nei presidi ospedalieri della regione.

Cresce il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, 15 in più per un numero complessivo di 172.

25 i negativi a doppio tampone consecutivo, per un totale di 7.370.

18 i nuovi contagi, tutti riconducibili al cluster di Savona, per un totale di 10.070 contagiati da inizio emergenza.

Un decesso registrato nelle ultime 24 ore ha fatto salire il conteggio a 1.565 vittime.