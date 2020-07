Genova – Usava i giardini di via Cagliari, nel quartiere di Marassi, come base per la pesata e lo spaccio di droga il 18enne denunciato ieri sera dagli agenti del Commissariato San Fruttuoso.

I poliziotti, impegnati nel regolare controllo del territorio, hanno notato nei giardini alcuni giovani confabulare in maniera sospetta.

Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare un controllo e una volta entrati all’interno ei giardini hanno visto il ragazzo maneggiare un sacchetto di cellophane.

Il giovane alla vista delle divise ha cercato di disfarsene ma è stato fermato.

Gli operatori lo hanno così trovato in possesso di circa 24 grammi di cannabis e di un bilancino di precisione che lo stesso stava utilizzando per pesare, su di una panchina, le dosi da vendere.