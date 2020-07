Savona – Sono stati tracciati quasi tutti i contatti del ristorante savonese centro di un nuovo focolaio di infezione da Coronavirus.

Dei 23 nuovi contagi che hanno caratterizzato la giornata odierna, 19 sono stati individuati a Savona.

Di questi, 17 sono relativi al cluster del ristorante.

Solo un paziente rimane ricoverato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione; per quanto riguarda gli altri contagiati, sono poco sintomatici o asintomatici.

In via precauzionale, anche chi è entrato in contatto in maniera minimale è stato messo sotto controllo e resterà in isolamento fino all’esito dei tamponi.

I tamponi eseguiti nel cluster di Savona sono stati 700, 250 nella giornata di ieri e 450 oggi.

I tamponi saranno analizzati dalle strutture preposte dell’Asl2, garantendo tempi di risposta adeguati.

Dai primi 100 tamponi processati risultano 6 positivi, tra i quali un dipendente Asl2 e un barista raggiunto attraverso il tracciamento dei contatti, già preso in carico, mentre i titolari e i dipendenti del bar sono stati sottoposti a isolamento