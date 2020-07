Genova – Dodici nuovi positivi al Coronavirus in 24 ore in Liguria.

Nel corso dell’ultima giornata, il numero degli attualmente positivi è salito di 13 unità, per un totale di 1.264 pazienti affetti da Covid-19.

In salita di un’unità il numero dei pazienti ricoverati in ospedale che passano da 27 a 28 mentre si mantiene sempre vuota la Terapia Intensiva.

Scendono i pazienti in isolamento domiciliare, 20 in meno rispetto a 24 ore fa per un totale di 157.

Fermo il numero dei decessi mentre il numero dei guariti scende di una unità e si attesta a 7.383.

Nessun decesso registrato per un totale fermo a 1.565 vittime da Coronavirus.

12 i nuovi casi riscontrati in regione con 10.105 casi totali da inizio emergenza.

Tamponi = 172.251 (+638).



Di seguito i dettagli delle singole Asl: