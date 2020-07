Genova – Un 34enne pluripregiudicato è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Centro e della Polizia di Frontiera dopo essere stato sorpreso a rubare diverse confezioni di tonno.

L’uomo, fermato ieri pomeriggio dalla Polmare, è stato sorpreso mentre cercava di uscire dalla Coop del Terminal Traghetti senza pagare 20 confezioni di tonno che aveva prelevato dagli scaffali, per un valore complessivo di 105 euro.

Il 34enne, portato negli uffici della Polizia, è stato denunciato per furto e per soggiorno illegale sul territorio nazionale, essendo privo di documenti.

A carico dell’uomo, conosciuto alle forze di Polizia per i suoi precedenti di spaccio, evasione, rapina, possesso di chiavi alterate e grimaldelli e furto, è emersa un’ordinanza che dispone la sostituzione del divieto di accesso e dimora a Genova con la custodia cautelare in carcere, emessa a seguito della reiterazione della sua condotta criminale in città.

La passione per il tonno l’aveva già “fregato” alcuni mesi fa quando gli stessi poliziotti del Commissariato Centro l’avevano denunciato per ricettazione dopo averlo sorpreso con 60 scatolette di gusti e varietà diversi.

L’uomo è stato condotto al carcere di Marassi.