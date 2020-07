Genova – Sono stati identificati e denunciati i protagonisti della rapina avvenuta lo scorso 4 luglio in salita Pollaioli, nel centro storico genovese.

I poliziotti del Commissariato Centro hanno denunciato due marocchini 26enni per il reato di rapina aggravata. La vittima, un 31enne genovese, lo scorso 4 luglio, percorrendo salita Pollaiuoli è stato accerchiato da 3 persone. Una di queste lo ha distratto e poi bloccato, un’altra controllava la strada mentre la terza gli ha sfilato il portafogli. “Preso il bottino”, sono fuggiti ma il 31enne non si è dato per vinto ed ha inseguito e raggiunto uno dei rapinatori riuscendo a scattargli delle fotografie.

I poliziotti della sezione investigativa del Commissariato Centro sono riusciti ad identificare due dei rapinatori grazie alle foto e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Genova.

In particolare colui che ha bloccato ed aggredito la vittima e il palo. Già noti alle Forze dell’Ordine per i loro svariati precedenti commessi nel centro storico sono stati denunciati.