Genova – Un incidente sta causando disagi e code sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce.

Qui, intorno alle 13.30, due persone che viaggiavano in sella a una motocicletta, per cause ancora da verificare, sono rimaste ferite in un incidente.

Immediatamente soccorse dai sanitari del 118, sono state trasferite al pronto soccorso.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di autostrade.

L’incidente è stato risolto ma rimangono 6 chilometri di coda, a partire da Ovada, in direzione del capoluogo ligure.

I tempi di percorrenza da Ovada ad Arenzano sono di 1 ora e 10 minuti, mentre i tempi di percorrenza da Ovada a Genova Aeroporto sono di 1 ora e 15 minuti.