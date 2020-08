Andora – Addio, almeno per quest’anno, ai “Lunedì Notte” delle Rocce di Pinamare, lo storico club di Andora del patron Angelo Pisella. L’emergenza coronavirus ancora in atto, con un cluster di infezione appena registrato nel savonese, ha spinto gli organizzatori ad un rinvio al prossimo anno per le feste del locale.

Una decisione “di buonsenso”, dettata dall’impossibilità di conciliare l’anima per cui il locale e le sue serate di inizio settimana sono famose con la necessità di rispettare e far rispettare a tutti i clienti quelle norme che pure, qualche mese fa, avevano messo a rischio la ripartenza dell’intera categoria.