Sciarborasca – E’ scappato ai suoi padroni e correndo è caduto in una cisterna abbandonata. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un grosso cane precipitato in una vasca per la raccolta dell’acqua.

I padroni non riuscivano a recuperarlo per l’altezza della cisterna ed hanno chiamato i vigili del fuoco che in breve lo hanno recuperato e consegnato alle cure dei padroni.

Guapa, questo il nome dell’animale, ha ringraziato a modo suo ed è tornata con i padroni tra le feste.

Per lei solo un brutto spavento e qualche contusione.