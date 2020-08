Genova – Mascherine di nuovo obbligatorie, dalle 18 alle 6 del mattina, in tutta Italia e discoteche chiuse per evitare il ripetersi del mancato rispetto del distanziamento sociale e dell’uso dei dispositivi di protezione.

Il numero dei contagi torna a salire in modo preoccupante e il Governo centrale blocca le deroghe regionali che consentivano le aperture e torna ad imporre l’uso della mascherina anche all’aperto laddove non si possano rispettare le distanze di sicurezza.

“Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati – ha dichiarato il ministro della Salute Speranza – La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”.