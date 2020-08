Genova – Tombini tappati in via Poerio a Voltri e preoccupazione, tra i residenti, per l’arrivo di forti precipitazioni e le abbondanti piogge ormai “stagionali”.

Le numerose segnalazioni alle autorità competenti non sembrano sortire risultati e c’è chi si chiede se ci sono dei “responsabili” per situazioni come queste.

La manutenzione delle strade non eccelle neppure nel centro cittadino ma in “periferia” la situazione diventa ogni giorno più preoccupante.