Genova – Tre giovani di 26, 21 e 17 anni sono stati denunciati per rissa dagli agenti della Polizia Locale.

Gli uomini del 6° Distretto sono intervenuti in via Renata Bianchi, a Campi, dopo aver notato i tre che si malmenavano mentre due ragazzi cercavano di dividerli.

Il personale, dopo aver diviso i contendenti, ha richiesto l’intervento del personale del 118 perché il 17enne, che aveva avuto la peggio, era sanguinante e necessitava del trasporto in ospedale, al pronto soccorso del Villa Scassi.

I due maggiorenni, cittadini ecuadoriani regolari sul territorio e residenti a Genova, hanno dichiarato che il ragazzo sarebbe stato il responsabile dello scippo di una catenina portato a termine qualche decina di minuti prima poco distante.

Lo avrebbero riconosciuto e affrontato, hanno detto, per farsi restituire il maltolto. Perquisito, il 17enne, cittadino italiano, incensurato, non aveva con sé alcun oggetto che potesse riferirsi al reato riferito dai due stranieri.

I tre sono stati denunciati per rissa.