Genova – Quando lo hanno visto spingere uno scooter per via XX settembre, in pieno centro cittadino, gli agenti di polizia hanno pensato ad un guasto e si sono avvicinati per aiutare.

Il 25enne che stava spingendo il mezzo, però, è subito apparso piuttosto nervoso e ha rifiutato l’aiuto degli agenti.

A questo punto i poliziotti gli hanno chiesto informazioni sul mezzo e lui ha dichiarato di essere un parente del proprietario.

Un rapido controllo ha permesso di scoprire che, in realtà, il mezzo doveva essere parcheggiato in piazza Dante in attesa di essere riparato ed ha escluso che qualche “parente” fosse andato a prenderlo.

Il giovane ladruncolo è stato denunciato per furto aggravato e il motorino restituito al legittimo proprietario.