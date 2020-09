Milano – E’ morto Philippe Daverio, critico d’arte, storico, gallerista e divulgatore.

Daverio si è spento questa notte all’istituto dei Tumori di Milano. A rendere nota la notizia è stata la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah.

Nato a Mulhouse, in Alsazia, il 17 ottobre del 1949, Philippe Daverio ha studiato economia e commercio alla Bocconi di Milano senza laurearsi.

Nel 1975 la prima galleria d’arte con il suo nome, in via Monte Napoleone a Milano, e da li non ha mai abbandonato il mondo artistico e della divulgazione allestendo mostre e pubblicando libri.

Dopo una breve esperienza in politica, Daverio si è dedicato alla divulgazione artistica collaborando con diverse testate e dirigendo il periodico Art Dossier.