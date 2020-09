Savona – Incidente mortale quest’oggi sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nella galleria tra Finale Ligure e Orco Feglino, nella carreggiata in direzione Genova.

Per cause ancora da accertare, un motociclista è stato urtato da un furgone e trascinato per una decina di metri.

L’intervento dei sanitari del 118 è stato tempestivo ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.