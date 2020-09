Genova – Sono 84 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria.

I dati trasmessi da Alisa al ministero sono i seguenti:

4 Asl1 (1 contatto caso confermato, 3 attività screening)

3 Asl2 (1 contatto di caso confermato, 2 attività screening)

46 Asl3 (32 contatto caso confermato, 1 rientro da estero, 13 attività screening)

31 Asl5 (21 contatto caso confermato, 10 attività screening).

Salgono ulteriormente gli attualmente positivi in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 62 in più per un totale di 2.774.

151 (-5) le persone in ospedale; di queste, 15 sono in terapia intensiva, una in meno rispetto al giorno precedente.

1.310, invece, i casi di isolamento domiciliare (+33).

20 guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 8.127 da inizio emergenza.

Nel bollettino odierno sono segnalati purtroppo 3 decessi, tutti avvenuti nell’ospedale di Sarzana.

Si tratta di 3 donne di 96, 90 e 83 anni, che portano il totale delle vittime a 1.591 persone.

Tamponi = 284.175 (+2.049)

Di seguito i dettagli delle singole Asl.

Ospedalizzati:

Asl1 = 11

Asl2 = 9 (2 UTI)

San Martino = 19 (7 UTI)

Galliera = 21

Gaslini = 7

Villa Scassi = 2

Asl4 = 3 Asl5 = 79 (6 UTI)

Attualmente positivi per residenza:

IM = 143 (+0)

SV = 207 (+0)

GE = 1115 (+40)

SP = 1006 (+18)

Fuori regione = 95 (-1)

Altro o in fase di verifica = 208 (+5)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.059

Asl1 = 160

Asl2 = 267

Asl3 = 633

Asl4 = 174

Asl5 = 825