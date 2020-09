Varazze – Molte piante erano già pronte per l’essicazione e la successiva vendita attraverso lo spaccio ma altre crescevano rigogliose, annaffiate regolarmente da due 24enni che sono stati arrestati.

La Guardia di Finanza di Savona intensifica la ricerca di piantagioni di cannabis che si trovano sempre più spesso nei terreni più “nascosti” e che alimentano uno spaccio sempre più diffuso sul territorio.

Questa volta i finanzieri hanno individuato ed arrestato due savonesi che avevano realizzato una piantagione in un terreno boschivo nel territorio del comune di Varazze.

I due sono stati sorpresi mentre annaffiavano le piante una ad una con grande cura e hanno scoperto le piante ormai in fiore e pronte per essere raccolte ma anche un grosso quantitativo di altre piante già raccolte e messe ad essiccare per la successiva vendita.

I due avevano anche una certa quantità di hashish, sempre raccolto dalle piante coltivate.

In totale i finanzieri hanno sequestrato circa 2,5 chili di sostanza stupefacente che, data l’ottima qualità, avrebbe fruttato circa 25mila euro una volta rivenduta al dettaglio.