Milano – Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio. Il piccolo Leone, primogenito della coppia Ferragnez è apparso su Instagram con in mano la foto che mostra in nascituro ripreso con l’apparecchiatura per l’ecografia.

Un modo particolare di annunciare l’arrivo di un fratellino o di una sorellina che i Ferragnez hanno voluto affidare al loro piccolo.

I bene informati dicono che Fedez e Chiara diventeranno nuovamente Papà e mamma tra sei mesi e che la gravidanza è già giunta al terzo mese.

Di certo il piccolo Leone sembra soddisfatto e forse già pregusta i giochi che potrà fare con il nuovo (o la nuova) arrivato.