Genova – E’ regolarmente operativo e sicuro il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, sanificato dopo il riscontro di un caso di positività tra il personale.

La notizia della positività di uno dei medici operati all’intento del Centro Trasfusionale ha fatto scattare la prassi prevista dall’ospedale.

Sono stati tracciati i 52 contatti e sono stati sottoposti a tampone. Al momento, 26 sono risultati negativi mentre gli altri 26 che hanno eseguito il tampone questa mattina, sono ancora in attesa del risultato.

Come spiega Vanessa Agostini, Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Trasfusionale, “la donazione di sangue viene eseguita in sicurezza attraverso i meccanismi di prenotazione/chiamata, che consentono il distanziamento sia in sala di attesa che in sala donatori, il triage telefonico, la misurazione della temperatura in ingresso, la disinfezione delle mani, il regolare utilizzo dei dispositivi di protezione da parte degli operatori e delle mascherine anche da parte dei donatori. La trasfusione continua a essere un atto terapeutico sicuro in quanto, ad oggi, non è dimostrata la trasmissione del COVID-19 attraverso il sangue, come ribadito in questi giorni anche al Convegno Nazionale di Medicina Trasfusionale tenutosi on-line. Si ringraziano sentitamente tutti i donatori di sangue e plasma che continuano a telefonare e prenotare la donazione al fine di garantire tutti i pazienti che necessitano del supporto trasfusionale”.