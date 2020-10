Genova – Traffico nel caos, questa mattina, nella zona della Foce. Causa il maltempo e la concomitanza con il Salone Nautico, le auto si sono incolonnate su una sola corsia in corso Italia ma anche sull’asse viario di via Barabino con lunghe code e rallentamenti.

Code e rallentamenti anche in Valbisagno e sulla strada Guido Rossa che collega il centro con il ponente.

Automobilisti inferociti e roventi polemiche sui social per “le piste ciclabili praticamente deserte” che hanno ridotto la carreggiata in corso Italia, arteria cittadina del traffico dal levante verso il centro.

In molti chiedono al Comune di rivedere almeno la scelta di riservare alle biciclette un’intera corsia per senso di marcia.

(foto zona Staglieno)