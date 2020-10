Ventimiglia – Le piogge torrenziali delle ultime ore hanno portato allo straripamento del torrente Roya in più punti.

La passerella è stata travolta e l’acqua ha allagato le strade della parte vecchia della città di confine.

Il torrente Bevera, affluente del Roya, ha trascinato nell’alveo diverse auto.

Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro per verificare la presenza di persone nelle auto e per far fronte a decine di chiamate per allagamenti e frane.

Ricerche lungo gli argini del torrente Roja dove, secondo alcuni testimoni, sarebbero state udite delle urla e si teme possano essere migranti che si erano rifugiati lungo il greto.