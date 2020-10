Vallecrosia – Caos al centro sanitario temporaneo allestito nella ex piazza del mercato. Centinaia di auto con altrettanti passeggeri in attesa del test anti coronavirus con il tampone sono arrivate questa mattina per gli esami e l’organizzazione è andata in tilt.

Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la situazione al minimo di calma necessario per poter svolgere con cura gli esami ma le proteste sono state molte e le polemiche divampano sui social dove ci si domanda come sia possibile gestire la situazione di emergenza che si sta presentando senza tenere conto dei flussi di cittadini che possono arrivare.

Sembra infatti che la scoperta di numerosi casi di positività nelle scuole dell’area di Ventimiglia abbia portato all’obbligo di controllo per centinaia di studenti e rispettivi genitori. Un flusso di persone che certamente non era previsto nell’organizzazione del centro sanitario di emergenza, costruito dopo l’allagamento del centro aperto a Ventimiglia.

Era infatti assolutamente prevedibile – lamentano i genitori degli studenti – che un numero molto alto di persone si sarebbe riversato sul centro di Vallecrosia per poter effettuare i tamponi.

Esami che possono evidenziare un contagio ma anche concludere una eventuale quarantena in isolamento.

A fronte di una impennata di casi di positività che hanno causato decine di “potenziali contati pericolosi” si poteva prevedere un aumento dei flussi in arrivo.