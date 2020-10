Genova – Da oggi mascherine obbligatorie all’aperto in tutta Italia.

Una stretta decisa per contrastare da subito l’impennata dei contagi che solo nella giornata di ieri hanno fatto registrare 3.677 nuovi contagi in tutta Italia, 176 solo in Liguria.

Nella seduta di ieri, mercoledì 7 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

Sempre nella seduta di ieri è stato approvato il Decreto Legge riguardante le misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, proposta dal Presidente Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

Il Decreto entra in vigore oggi prorogando al 15 ottobre le misure contenute del Decreto del 7 settembre e proroga al 31 gennaio le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del Covid-19.

La più importante novità introdotta vede l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

Ecco quali sono i principali contenuti del decreto.