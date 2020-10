Genova – Sono 186 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Liguria su 1.570 tamponi eseguiti.

Un alto numero di casi se si considera il numero di tamponi, che sono meno della metà di quelli processati nella giornata di sabato.

La guardia continua a rimanere alta, soprattutto a Genova e nei territori della Asl3 dove sono stati individuati 119 casi positivi.

Cresce ancora il numero delle vittime, due nelle ultime 24 ore: si tratta di due uomini di 53 e 78 anni.

Cresce il numero degli ospedalizzati, 285 in totale e 21 in più nell’ultima giornata. Di questi, 24 sono in Terapia Intensiva, due in meno rispetto a ieri.

Di seguito i dati della pandemia in Liguria.

Nuovi contagi: 186

Asl1 2 (attività di screening) Asl2 36 (21 contatto di caso confermato, 13 attività di screening, 2 struttura sociosanitaria) Asl3 119 (61 contatto di caso confermato, 57 attività di screening, 1 struttura sociosanitaria) Asl4 3 (attività di screening) Asl5 26 (14 contatto di caso confermato, 12 attività di screening)

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

Casi totali da inizio emergenza = 15.455 (+186) di cui 2.099 individuati da screening e 13.356 in pazienti sintomatici

Attualmente positivi = 4.392 (+128)

285 (+21) in ospedale (di cui 24 in terapia intensiva / UTI, -2) 2.456 in isolamento domiciliare (+122)

Guariti non più positivi = 9.442 (+56)

Deceduti = 1.621 (+2)

Tamponi = 349.066 (+1.570)

Ospedalizzati = 285 (24 UTI) Asl1 = 17 Asl2 = 23 (1 UTI) San Martino = 61 (9 UTI) Galliera = 42 (5 UTI) Gaslini = 12 Asl3 Villa Scassi = 59 (4 UTI) Asl4 = 10 Asl5 = 61 (5 UTI)

Attualmente positivi per residenza = 4.392 IM = 268 (+3) SV = 317 (+31) GE = 2.482 (+101) SP = 862 (-19) Fuori regione = 126 (+5) Altro o in fase di verifica = 337 (+7)