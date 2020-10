Genova – Crescono ancora, in Liguria, i nuovi casi di contagio da coronavirus-covid19. Dopo il picco dei giorni scorsi “scende” a 186 il numero dei nuovi casi ma a fronte di un dimezzamento dei tamponi che, nel fine settimana sono scesi a 1.570 su una popolazione di un milione e mezzo di residenti.

A preoccupare di più, in attesa dei nuovi dati diffusi questa sera, la situazione sanitaria nella città di Genova dove si registrano ben 119 dei casi complessivi.

Cresce ancora il numero delle vittime, due nelle ultime 24 ore: si tratta di due uomini di 53 e 78 anni.

In aumento anche il numero degli ospedalizzati, 285 in totale e 21 in più nell’ultima giornata anche se cala di due unità il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva segno che le cure sono ora più “mirate” ed efficaci e in grado di ridurre la percentuale dei pazienti che necessita di particolari trattamenti salva vita,

Di seguito i dati dell’epidemia in Liguria:

Nuovi contagi: 186

Asl 1 Imperia: 2 (attività di screening)

Asl 2 Savona: 36 (21 contatto di caso confermato, 13 attività di screening, 2 struttura sociosanitaria)

Asl 3 Genova: 119 (61 contatto di caso confermato, 57 attività di screening, 1 struttura sociosanitaria)

Asl 4 Chiavari: 3 (attività di screening)

Asl 5 La Spezia: 26 (14 contatto di caso confermato, 12 attività di screening)

Casi totali da inizio emergenza = 15.455 (+186) di cui 2.099 individuati da screening e 13.356 in pazienti sintomatici

Attualmente positivi = 4.392 (+128)

285 (+21) in ospedale (di cui 24 in terapia intensiva / UTI, -2)

2.456 in isolamento domiciliare (+122)

Guariti non più positivi = 9.442 (+56)

Deceduti = 1.621 (+2)

Tamponi = 349.066 (+1.570)

Ospedalizzati = 285 (24 UTI)

Asl1 = 17

Asl2 = 23 (1 UTI)

San Martino = 61 (9 UTI)

Galliera = 42 (5 UTI)

Gaslini = 12

Asl3 Villa Scassi = 59 (4 UTI)

Asl4 = 10

Asl5 = 61 (5 UTI)

Attualmente positivi per residenza = 4.392

IM = 268 (+3)

SV = 317 (+31)

GE = 2.482 (+101)

SP = 862 (-19)

Fuori regione = 126 (+5)

Altro o in fase di verifica = 337 (+7)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 3.841

Asl1 = 763

Asl2 = 757

Asl3 = 1.303

Asl4 = 333

Asl5 = 685