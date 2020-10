Nuovo boom di contagi da coronavirus in Liguria. In appena 24 ore sono 432 le persone trovate positive all’infezione su 5.149 tamponi effettuati (su una popolazione di più di 1 milione e 500mila persone).

Ancora una volta è la zona di Genova a far registrare i dati più preoccupanti ma che grande attenzione anche per il costante aumento dei casi in provincia di Imperia e il ritorno dell’escalation nella zona di La Spezia dove sembrava che il focolaio fosse ormai sotto controllo.

Cresce anche il numero dei decessi negli ospedali. Nelle ultime hanno perso la vita:

Un uomo di anni 64 deceduto 13/10 a Rapallo (GE)

Una donna di anni 95 deceduta 13/10 ospedale San Paolo Savona

Un uomo di anni 79 deceduto 13/10 ospedale San Paolo Savona

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 29

14 contatto di caso confermato

15 attività di screening

• ASL 2: 8

4 contatto caso confermato

4 attività di screening

• ASL 3: 365

174 contatto caso confermato

190 attività screening

1 rientro estero

• ASL 4: 6

6 attività screening

• ASL 5: 24

11 contatto caso confermato

13 attività screening

questi i dati della Liguria comunicati al Ministero della Salute

TOTALE tamponi effettuati 362.962 (+5.149)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi guariti con due test negativi e deceduti) 16.696 (+432)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.261 (+83)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 14.435 349

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 5.458 369

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

PROVINCIA

SAVONA 375

LA SPEZIA 862

IMPERIA 319

GENOVA 3.366

Residenti fuori Regione/Estero 161

altro/in fase di verifica 375

TOTALE 5.458

(esclusi 9.612 guariti e 1.626 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 342 26 27

ASL1 19 0 5

ASL2 26 3 1

Ospedale Policlinico San Martino 93 8 8

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 43 4 1

Ospedale Gaslini 20 0 4

ASL3 globale 57 4 1

ASL 3 Villa Scassi 57 4 1

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 30 0 6

ASL4 Sestri Levante 26 0 4

ASL4 Lavagna 4 0 2

ASL5 globale 54 7 1

ASL5 Sarzana 53 7 0

ASL5 Spezia 1 0 1

Isolamento domiciliare 2.771 11

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9.612 60

Deceduti* 1.626 3

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 860

ASL 2 1.194

ASL 3 1.303

ASL 4 427

ASL 5 617

Liguria 4.401