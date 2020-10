Genova – Calano i tamponi ma è sempre boom di contagi da coronavirus-covid19 in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono solo 1.871 i tamponi effettuati su una popolazione di oltre un milione e mezzo di abitanti ma sono 323 i nuovi casi di contagio.

Ancora molto alto il numero dei contagiati a Genova, ben 210 dei 323 di tutta la Liguria ma anche La Spezia e Savona tornano a preoccupare molto i sanitari per il costante aumento dei casi di positività in zone dove, sino a pochi giorni fa, si diceva fossero stati isolati i cluster.

Ben cinque i decessi in 24 ore, tutti all’ospedale San Martino di Genova. Numeri che allarmano sempre di più e che tornano a far paura.

Le vittime sono:

un uomo di anni 84 deceduto il 15/10/20

un uomo di anni 73 deceduto il 18/10/20

un uomo di anni 81 deceduto il 19/10/20

una donna di anni 75 deceduta il 19/10/20

una donna di anni 83 deceduta il 19/10/20

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1 Imperia: 13

5 contatti caso confermato

8 attività screening

• ASL 2 Savona: 49

25 contatto caso confermato

23 attività screening

1 struttura sociosanitaria

• ASL 3 Genova: 210

87 contatto caso confermato

121 attività screening

2 struttura sociosanitaria

• ASL 4 Chiavari: 1 contatto caso confermato

• ASL 5 La Spezia: 50

20 contatto caso confermato

30 attività screening

TOTALE tamponi effettuati 378.314 (+1.871)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 18438 (+323)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2423 (+93)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 16015 (+230)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 6988 (+301)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 650

LA SPEZIA 929

IMPERIA 437

GENOVA 4337

Residenti fuori Regione/Estero 195

altro/in fase di verifica 440

TOTALE 6988

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 470 34 (+29)

ASL1 31 0 (+3)

ASL2 44 3 (+1)

Ospedale Policlinico San Martino 134 11 (+5)

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 65 5 (+1)

Ospedale Gaslini 22 0 (+6)

ASL3 globale 89 8 (+5)

ASL 3 Villa Scassi 89 8 (+5)

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 32 0 4

ASL4 Sestri Levante 28 0 0

ASL4 Lavagna 4 0 4

ASL5 globale 53 7 4

ASL5 Sarzana 53 7 4

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 3441 123

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9809 17

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 597

ASL 2 1497

ASL 3 1333

ASL 4 363

ASL 5 607

Liguria 4397