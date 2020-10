Loano – Sono stati sanzionati per 1.200 euro complessivi i genitori dei tre giovanissimi che, la scorsa settimana, sono stati sorpresi dalla polizia locale di Loano a violare le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.

In particolare, i ragazzi hanno creato (insieme a altri loro coetanei) un assembramento piuttosto numeroso in piazza Italia e nei giardini Josemaria Escrivà, da sempre luogo di ritrovo, insieme ai vicini giardini Don Lanteri-Don Parodi, dei giovani loanesi. Secondo quanto riscontrato dagli agenti intervenuti sul posto, non tutti loro indossavano le mascherine così come previsto dalle disposizioni della presidenza del Consiglio di Ministri.