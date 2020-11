Genova – Aveva perso il marito per il covid la donna di 80 anni che oggi si sarebbe lasciata cadere dalla finestra di un appartamento di via Acquarone, nel quartiere di Castelletto.

La donna aveva appena saputo che il marito, 86 anni, era morto nel reparto Covid dell’ospedale San Martino e il dolore potrebbe averla sopraffatta sino a indurla di gesto estremo.

A dare l’allarme alcuni vicini di casa che hanno udito un forte colpo e affacciandosi hanno visto il corpo senza vita dell’anziana.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine ma per la donna non c’era più nulla da fare.

La coppia era molto legata e la perdita del marito, una vita trascorsa assieme, potrebbe essersi trasformata in un dolore troppo forte da sopportare.