Ancora nuvole e qualche possibilità di piovaschi sulla Liguria ma già dalla serata potrebbe iniziare un lento ma graduale miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 4 novembre 2020

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Possibili deboli rovesci sul settore centro-orientale, più asciutto a ponente. Nel primo pomeriggio saranno possibili ancora deboli piovaschi sul settore centrale, ma nel corso della giornata ci aspettiamo delle schiarite un po’ ovunque. In serata cielo sereno o poco nuvoloso lungo la fascia costiera, qualche nube residua in più nelle zone interne del settore centro-occidentale.

Venti deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo da nord in serata soprattutto tra Genova e Savona.

Mari: in prevalenza poco mosso.

Temperature: stazionarie

Costa: poca escursione fra minime e massime, valori compresi tra 14 e 18

Interno: min 10/13°C, max 13/16°C

Giovedì 5 novembre 2020

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su quasi tutta la regione, eccezion fatta qualche addensamento nuvoloso più consistente nelle zone interne di Genova e Savona.

Venti: tesi da nord in particolare nell’area compresa tra Genova e Savona, e nella zona di Capo Mele.

Mari: stirato sottocosta, mosso al largo, in particolare sui bacini centro-occidentali.

Temperature: in aumento, soprattutto nei valori massimi.

Venerdì 6 novembre 2020

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Ancora tramontana tesa sul settore centro-occidentale.