La Liguria è stata inserita nella cosiddetta Area Gialla dal nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

A sorpresa, considerando i dati dell’emergenza coronavirus delle ultime settimane, gli esperti della commissione sanitaria nazionale hanno ridotto gli effetti della pandemia sulle chiusure che scattano nelle prossime ore.

Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino con divieto assoluto di circolare salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute che verranno verificati in caso di controllo.

Viene fortemente consigliato di non spostarsi se non per situazioni di reale necessità.

Centri commerciali chiusi nel week end e nei giorni festivi con esclusione dei negozi autorizzati come farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, edicole e tabaccherie

Musei, mostre ed esposizioni chiusi

Scuole in didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, con esclusione degli studenti con disabilità e per i laboratori negli specifici percorsi di studio.

Studenti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie resteranno a scuola.

Università chiuse

Concorsi pubblici sospesi tranne per quelli per assumere medici ed infermieri

Autobus, Treni e metropolitana a capienza ridotta al 50%

Bar e Ristoranti restano aperti ma solo sino alle 18. Resta possibile la consegna a domicilio e l’asporto ma solo sino alle 22.

Sale giochi, sale scommesse e Bingo chiusi anche nei Bar e nelle Tabaccherie.

I centri sportivi possono restare aperti mentre restano chiuse le Palestre e le Piscine così come Teatri e Cinema.

Resta evidente che la situazioni sanitaria della Liguria rischia di far scivolare in fretta la regione nell’elenco della Zona Arancione, con ulteriore inasprimento delle norme anti coronavirus.

L’appello resta quello a rispettare scrupolosamente il distanziamento e l’uso della mascherina ogni volta che si esce e a limitare al minimo spostamenti con i mezzi pubblici e frequentazione di luoghi affollati.