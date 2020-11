Nei prossimi giorni l’alta pressione dominerà la scena sulla Liguria, determinando condizioni di tempo stabile con temperature su valori miti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 6 novembre 2020

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti lungo i versanti padani centro-occidentali; cieli sereni o al più poco nuvolosi altrove.

Nel pomeriggio nuvolosità in graduale diradamento anche nell’entroterra, permangono condizioni di bel tempo lungo le coste.

Venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali specie sul settore centro-occidentale costiero.

Mare stirato sotto-costa, fino a molto mosso al largo in particolare sui bacini centro-occidentali.

Temperature: stazionarie le minime, in lieve aumento le massime.

Costa: min 12/16°C, max 19/23°C

Interno: min 4/12°C, max 15/19°C

Sabato 7 novembre 2020

Mattinata soleggiata sull’intera regione, nel corso del pomeriggio velature in aumento a partire da ponente.

Venti: inizialmente moderati da nord, in attenuazione nel corso della giornata.

Mari: da stirato a poco mosso sotto-costa, da mosso a poco mosso al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 8 novembre 2020

Nuvolosità sparsa sull’intera regione, sarà più compatta sul settore centrale.

Temperature stazionarie o in lieve calo.