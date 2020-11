Non accenna a rallentare l’epidemia di contagi da coronavirus in Liguria dove, nelle ultime 24 ore, si registrano ben 1102 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6922 tamponi effettuati effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

Ancora una volta è la città di Genova a guidare la classifica – tutt’altro che positiva – dei nuovi contagi con 644 infezioni scoperte.

Preoccupa il picco registrato a Imperia, con 170 nuovi contagi, La Spezia che conferma un trend negativo con 142 contagi e Savona con 133 persone infettate nelle ultime 24 ore.

Ancora pesantissimo il bilancio delle vittime del coronavirus, il bollettino della Regione Liguria di oggi ne segnala ben 33

Si tratta di:

una donna di 93 anni deceduta il 27/10/2020 all’ Ospedale Sestri Levante

un uomo di 80 anni deceduto il 31/10/2020 all’ Ospedale Sestri Levante

un uomo di 86 anni deceduto il 3/11/2020 all’Ospedale Sestri Levante

una donna di 87 anni deceduta il 6/11/2020 all’Ospedale Galliera

una donna di 76 anni deceduta il 6/11/2020 all’ospedale Galliera

una donna di 89 anni deceduta il 7/11/2020 al Galliera

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 170

42 contatto di caso confermato

128 attività screening

• ASL 2: 133

25 contatto caso confermato

83 attività screening

14 settore sociosanitario

11 accesso ospedaliero

• ASL 3: 644

130 contatto caso confermato

479 attività screening

35 settore sociosanitario

• ASL 4: 13

3 contatto caso confermato

6 Attività screening

4 settore sociosanitario

• ASL 5: 142

30 contatto caso confermato

112 attività screening

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO

TOTALE tamponi effettuati 503.245 6922 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 39242 1102 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 4612 123 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 34630 979 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI* e deceduti) 17511 -6

*i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi GUARITI, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1646 LA SPEZIA 2260 IMPERIA 1597 GENOVA 10868 Residenti fuori Regione/Estero 321 altro/in fase di verifica 819 TOTALE 17511

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1413 98 6 ASL1 130 7 3 ASL2 179 14 -3 Ospedale Policlinico San Martino 363 27 -17 Ospedale Evangelico 70 7 0 Ospedale Galliera 184 9 10 Ospedale Gaslini 17 0 1 ASL3 globale 203 16 2 ASL 3 Villa Scassi 188 16 0 ASL 3 Gallino 15 0 2 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 120 4 -3 ASL4 Sestri Levante 114 4 -4 ASL4 Lavagna 6 0 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 147 14 13 ASL5 Sarzana 142 11 9 ASL5 Spezia 5 3 4

Isolamento domiciliare 12542 613 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 19722 1075 Deceduti** 2009 33

**dettaglio

data decesso sesso età luogo 1 27/10/2020 F 93 Ospedale Sestri Levante 2 31/10/2020 M 80 Ospedale Sestri Levante 3 03/11/2020 M 86 Ospedale Sestri Levante 4 06/11/2020 F 87 EO Galliera 5 06/11/2020 F 76 EO Galliera 6 07/11/2020 F 89 EO Galliera 7 07/11/2020 F 91 EO Galliera 8 07/11/2020 M 85 EO Galliera 9 08/11/2020 F 81 EO Galliera 10 08/11/2020 M 80 EO Galliera 11 08/11/2020 M 85 EO Galliera 12 08/11/2020 M 81 Villa Scassi 13 08/11/2020 M 80 Villa Scassi 14 09/11/2020 F 75 Ospedale San Paolo 15 09/11/2020 F 50 HSM 16 09/11/2020 F 79 HSM 17 09/11/2020 F 92 HSM 18 09/11/2020 M 81 HSM 19 09/11/2020 F 94 HSM 20 09/11/2020 M 87 HSM 21 09/11/2020 M 91 HSM 22 09/11/2020 F 93 Villa Scassi 23 09/11/2020 F 79 Villa Scassi 24 09/11/2020 M 74 Villa Scassi 25 09/11/2020 F 85 Villa Scassi 26 09/11/2020 M 79 Villa Scassi 27 10/11/2020 M 90 HSM 28 10/11/2020 M 80 HSM 29 10/11/2020 F 90 HSM 30 10/11/2020 F 92 HSM 31 10/11/2020 M 69 Villa Scassi 32 10/11/2020 F 91 Ospedale Sanremo 33 10/11/2020 F 97 Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.354 ASL 2 2.062 ASL 3 4.689 ASL 4 740 ASL 5 370 Liguria 10.215

